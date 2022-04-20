В перехваченном СБУ разговоре оккупант говорит, что по возвращении в Россию будет писать "целый том" заявлений в военную прокуратуру РФ.

На тему "Нас почти не осталось": ВСУ под Николаевом уничтожили более 70% некоторых подразделений оккупантов

В телефонной беседе военный рассказывает собеседнику о тяжелых боях, попадании в котел и о том, как их оставили в лесу без воды и еды.

Также оккупант сказал, что командиры дают приказы стрелять по гражданским, а тем, кто покинет пост, угрожают статьей за дезертирство. Кроме этого жалуется солдат РФ и на то, что руководство ворует.

Наше командование, они получили провизию: сигареты, питание… Знаешь, что они сделали? Руководство наше съеб*лось, нах, нас бросило и съеб*лось,

– говорит оккупант.

Собеседник говорит, что таких командиров нужно расстрелять, но пока тот готов только писать заявления в военную прокуратуру.

Вас может заинтересовать, что российские генералы боятся воевать, чтобы не умереть – Костенко: видео