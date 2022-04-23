Из-за обстрела погиб 3-месячный младенец, который должен был праздновать свою первую Пасху. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

К теме В Одессе в результате ракетных обстрелов уже 6 погибших, спасатели ликвидировали пожар в доме

Сегодня не будет приветствий и черноморской улыбки. Сегодня будет черноморская ярость. Я позволю себе это к этим подлым и циничным врагам. Ракетный удар по Одессе. Есть раненые и погибшие, среди которых 3-месячный ребенок. Он должен был впервые в своей жизни встречать Пасху. Боль и кровь шагают по Украине,

– сказал он.

Братчук также подчеркнул, что российским извергам прощения не будет.

"Шагает по нашей земле и ярость, ненависть и только растет вера в победу, которая должна быть, должна быть. Каждый из нас обязан приближать ее. А нелюдям прощения нет", – подчеркнул он.

Может ли быть на военном объекте 3-месячный ребенок

Братчук также обратил внимание, что обстрелы россияне цинично нанесли в момент, когда в Иерусалиме сходил Благодатный огонь. Он провел параллель, что мы боремся с настоящими силами ада.

Не закажет ни слова об убитом ангелочке Кирилл Гундяев, провозгласивший себя патриархом и благословивший на убийство людей ракеты со знаковыми названиями "сатана". Может быть, этот ребенок был на военном объекте? Нуждался ли она в денацификации и демилитаризации? Нет, конечно. Рашисты влупили прицельно по тому ангелочку,

– говорит Братчук.

Также он отдельно "поблагодарил" блоггеров, выставлявших в российские паблики моменты обстрела. Братчук предположил, что именно они, возможно, стали корректировщиками огня.

К тому же Братчук констатировал, что обстрелы будут и в будущем.

Реакция Братчука на обстрелы: смотрите видео