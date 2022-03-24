Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию la Republica рассказал, что к режиму с малым количеством сна привык давно, поэтому это не стало проблемой. Его общение с семьей сейчас очень ограничено, но на это пошло много украинцев – после победы будет возможность провести время с родными.
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"Каждый из нас – защитник своей земли"
Украинский президент подчеркнул, что каждый украинец встал на защиту своей родной земли и ее счастливого будущего.
Сегодня каждый из нас – защитник своей земли, своего государства и нашего будущего. Я горжусь гражданами Украины,
– сказал он.
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