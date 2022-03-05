В своей традиционной сводке Министр обороны подчеркнул, что Украина борется с агрессором более 9 суток. И если мы справляемся с врагом на земле, то украинское небо до сих пор остается самым уязвимым.
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Агрессор комплексно и активно применяет свой воздушный и ракетный потенциал,
– подчеркнул он.
Министр также добавил, что авиация всех видов бомбардирует города, поселки и гражданскую инфраструктуру, в том числе критически важную и опасную – например атомные и гидроэлектростанции.
Что касается суши, то врагу удалось продвинуться по отдельным направлениям, но контролирует он незначительную территорию. А наши защитники и защитницы дают мощный отпор, а также без устали вытесняют оккупантов.
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