Об этом он рассказал в интервью украинским журналистам во время национального телемарафона, передает 24 канал. Личный состав и техника расположены по всей стране.

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Армия в 250 тысяч человек – это мало

По его словам, сегодняшняя ситуация на фронте – это результат работы 700 тысяч украинских военных.

На сегодняшний день это 700 тысяч – вот вы видите результат работы 700 тысяч воюющих людей. 700 тысяч. Это в момент войны, – отметил Владимир Зеленский.

По его мнению, армия в 250-260 тысяч человек мало для Украины . Тем более что из этого количества боевых подразделений было на 120 тысяч.

Именно поэтому Зеленский еще до полномасштабного вторжения подписал указ об увеличении ВСУ на 100 тысяч человек на следующий год. Впрочем, президент понимает, что даже такое количество дополнительного личного состава не смогло бы предотвратить нападение России.

Зеленский признает, что россиян сейчас очень много : они использовали абсолютно все, учитывая даже "тихую мобилизацию". Сейчас с таким объемом войск, считает президент, не справилась бы ни одна страна Европы.

"С точки зрения тех сил, которые применила Россия, используя абсолютно все, используя даже резервы, используя такую "тихую мобилизацию" ("тихую", потому что мобилизация – это когда война, а войну они не могли нам объявить, они это назвали" спецоперация "). Они опрокидывали войска, увеличение было и в Крыму, и в Беларуси - на разных направлениях. Это действительно большой объем. Я думаю, что на сегодняшний день с таким объемом ни одна страна Европы не справилась бы", - отметил Владимир Зеленский.

Что будет победой для Украины в этой войне

Президент считает, что это выход на линию разграничения , которая была до 24 февраля. Но оккупированные территории Донбасса и Крыма, конечно, Украина не собирается отдавать .

Выход на эти границы позволит продемонстрировать, что "нас не захватили, и мы отстояли нашу землю". Далее следует сразу переходить ко второму этапу по оккупированным территориям. Зеленский надеется, что Путину хватит понимания решить все вопросы по переговорам.

Все равно все вернется. Мы сломали хребет одной из сильнейших армий мира. Мы уже это сделали, а также психологически. Они не станут на ноги в ближайшие несколько лет, – заметил Зеленский.

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