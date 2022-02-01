Особливий день без завищених очікувань

Нас чекає історична подія, коли три країни, які мають однакові погляди та спільного ворога, зроблять спільну заяву про майбутні плани.

Важливо Що там у сусідів: польська та чеська допомога Україні, угорська зрада Європи

Тільки прошу не чекати чогось особливого. Заяви чекати про створення повноцінного Альянсу – рано. Але нас точно чекає заява про підтримку та збільшення поставок зброї з Польщі та Великої Британії. Ймовірно, ще низка приємних бонусів.



Борис Джонсон вперше завітає до Києва / Фото Getty Images

Рецепт успіху

Для того, щоб отримати більше, потрібно багато співпрацювати. І показувати, що нас єднає не лише ворог, але й цінності. І що ми вміємо працювати на довірі, не обманюючи партнерів.

Головне сьогодні – зробити перший крок, а далі рухатись в обраному напрямку. Щиро всім бажаю удачі. Цей успіх потрібний Україні.



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