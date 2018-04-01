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Сегодня на землю может упасть китайская "Тяньгун-1": где приземлятся обломки

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Китайская станция
Китайская станция "Тяньгун-1" падает на Землю / Фото из открытых источников

По некоторым прогнозам 1 апреля китайская космическая станция "Тяньгун-1" может войти в атмосферу Земли. Большая часть станции должна сгореть в атмосфере.

Как пишет издание Vox.com, несколько ее тяжелых обломков все же могут упасть на землю.

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Как заверили в Европейском космическом агентстве, эти обломки практически не угрожают людям. И все же там разработали карту, где показали наиболее вероятные места, где могут приземлиться обломки станции. Зеленым цветом там обозначены места, куда предположительно могут долететь обломки станции.

Де може впасти

Где может упасть "Тяньгун-1"

Как пишет издание livescience.com, шанс столкнуться с этим "космическим мусором" для человека в миллион раз меньше, чем выигрыш в лотерею.

Что такое "Тяньгун-1"? Это первая орбитальная китайская станция, запущенная 29 сентября 2011 года. Ее запустили для отработки технологий сближения и стыковки космических аппаратов. За время пребывания на орбите она приняла две пилотируемые экспедиции. В конце марта 2016-го стало известно, что станция прекратила функционировать, поэтому стало очевидным, что ее обломки могут достичь Земли.

Теги: Техно Космос Китай
Источник: 24 Канал
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