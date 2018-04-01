Сегодня на землю может упасть китайская "Тяньгун-1": где приземлятся обломки

По некоторым прогнозам 1 апреля китайская космическая станция "Тяньгун-1" может войти в атмосферу Земли. Большая часть станции должна сгореть в атмосфере.

Как пишет издание Vox.com, несколько ее тяжелых обломков все же могут упасть на землю.

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Как заверили в Европейском космическом агентстве, эти обломки практически не угрожают людям. И все же там разработали карту, где показали наиболее вероятные места, где могут приземлиться обломки станции. Зеленым цветом там обозначены места, куда предположительно могут долететь обломки станции.

Где может упасть "Тяньгун-1"

Как пишет издание livescience.com, шанс столкнуться с этим "космическим мусором" для человека в миллион раз меньше, чем выигрыш в лотерею.

Что такое "Тяньгун-1"? Это первая орбитальная китайская станция, запущенная 29 сентября 2011 года. Ее запустили для отработки технологий сближения и стыковки космических аппаратов. За время пребывания на орбите она приняла две пилотируемые экспедиции. В конце марта 2016-го стало известно, что станция прекратила функционировать, поэтому стало очевидным, что ее обломки могут достичь Земли.