Стоит отметить, что Херсонщина стала первым регионом, который "покраснел".

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Запреты в Херсонской области

В Херсонской области с полуночи 15 октября запрещена работа:

  • заведений общепита (кроме доставки и на вынос);
  • торговых центров, развлекательных заведений, театров, кинотеатров;
  • магазинов и непродовольственных рынков;
  • бассейнов, фитнес-центров, спортивных залов;
  • учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников;

Запрещается также проводить массовые мероприятия, кроме официальных спортивных матчей, но туда нельзя будет приглашать болельщиков.

К слову, без изменений будут работать только банки, автозаправочные станции, ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины.

Какие еще могут "покраснеть"

  • Санитарный врач Игорь Кузин заявил, что к красной зоне карантина приближаются еще 5 областей. Эпидемическая ситуация там ухудшается.
  • По словам заместителя министра здравоохранения, речь идет о Запорожской, Житомирской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской области.
  • Чиновник добавил, что пока ситуацию в этих регионах удается сдерживать. Разворачивают дополнительные кровати и увеличивают количество тестирований.