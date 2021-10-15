Стоит отметить, что Херсонщина стала первым регионом, который "покраснел".

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Запреты в Херсонской области

В Херсонской области с полуночи 15 октября запрещена работа:

заведений общепита (кроме доставки и на вынос);

торговых центров, развлекательных заведений, театров, кинотеатров;

магазинов и непродовольственных рынков;

бассейнов, фитнес-центров, спортивных залов;

учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников;

Запрещается также проводить массовые мероприятия, кроме официальных спортивных матчей, но туда нельзя будет приглашать болельщиков.

К слову, без изменений будут работать только банки, автозаправочные станции, ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины.

Обратите внимание! Ограничения не будут распространяться на учреждения и массовые мероприятия, где у 100% участников будут сертификаты с полным курсом вакцинации от коронавируса.

Какие еще могут "покраснеть"