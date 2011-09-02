Сегодня Янукович полетел в Таджикистан
В пятницу, 2 сентября, Президент Украины Виктор Янукович отправится с двухдневным рабочим визитом в Республику Таджикистан.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В ходе визита Янукович примет участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.
Источник: УНИАН
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