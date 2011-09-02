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      Сегодня Янукович полетел в Таджикистан

      1647 Читати новину українською
      Президент Украины Виктор Янукович
      Президент Украины Виктор Янукович

      В пятницу, 2 сентября, Президент Украины Виктор Янукович отправится с двухдневным рабочим визитом в Республику Таджикистан.

      Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

      В ходе визита Янукович примет участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

      Теги: Виктор Янукович
      Источник: УНИАН
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      Новости за 2 сентября 2011
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