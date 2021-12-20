Такую оценку текущему состоянию дел в интервью журналисту Юрию Романенко дал президент МАУ Евгений Дыхне.

"Мы строим планы исходя из того, что ситуация на рынке в целом будет улучшаться. Тем не менее, МАУ готова и к худшим сценариям. И это показывает 2021 год, когда мы в сложных условиях новой модели полетов все равно обеспечили 30% транзитного пассажиропотока. Сохранили кусты стыковок от классической сетевой модели. За 9 месяцев 2021 года обеспечили позитивный результат в 15 млн долларов операционной прибыли. В 2020 году убыток по операционным результатам был более 40 млн долларов", – говорит Дыхне.

По его словам, кризис, который произошел на растущем рынке, – пандемия и остановка полетов – стали холодным душем для всей отрасли. МАУ на момент начала пандемии как раз выходила из финансового кризиса минувших периодов. С приходом Евгения Дыхне в компанию (осенью 2019 года) в первом квартале 2020 года МАУ улучшила результат работы. Но из-за общемирового кризиса пришлось поменять модель – с 90% регулярных программ и 10% чартерных перелетов перейти на 60% перелетов чартерами. Также компания существенно уменьшила затраты, которые среди классических сетевых авиакомпаний находятся на одном из самых низких уровней.

"Сейчас МАУ имеет одни из лучших контрактов с контрагентами. И это также серьезно отразилось на наших дальнейших затратах", – рассказывает президент МАУ.

Он также прокомментировал нынешний конфликт между акционерами МАУ и желание одного из них – Арона Майберга – уволить его с поста президента компании.

В Украине собственники компаний большую роль уделяют лояльности исполнительного органа к акционерам. Когда я заходил в компанию, то было четкое понимание, что я работаю в интересах компании. Не работаю ни на одного, ни на другого акционера. Майберг председатель Наблюдательного совета, и МАУ реально построена по самым передовым принципам корпоративного управления. Но, к сожалению, в корпоративной культуре это не только модель, правила и нормативные документы, но и то, что происходит между людьми,

– рассказывает Евгений Дыхне.

Он отметил, что у него нет разногласий с Майбергом во взглядах на изменение модели компании и на другие экономические вопросы. А основная проблема в том, что Дыхне равноудален от обоих акционеров.

"Я понимаю, насколько важно сохранять этот нейтралитет и дать возможность акционерам между собой договориться, чтобы компания получила необходимую поддержку от них", – уточнил Дыхне.

Как ранее писали СМИ, в ноябре 20022 года в МАУ попытались тайно сменить президента. Евгений Дыхне сохранил должность и подал иск в Хозяйственный суд г. Киева.

Евгений Дыхне (экс-руководитель аэропорта "Борисполь") назначен президентом "МАУ" в сентябре 2019 года. В 2018 году компания получила убыток 2,7 млрд грн. 2019 г. закончила с прибылью 1,6 млрд грн. В 2020 году убыток составил 4,5 млрд грн, что, в первую очередь, было связано с общеотраслевым кризисом из-за пандемии COVID-19. Согласно финансовой отчетности МАУ, за 9 месяцев 2021 года ее прибыль составила 1,09 млрд. грн.