Согласно сообщению, Михаил Подоляк напомнил, что Россия заявляет якобы ее цель в Украине – "защитить людей на Донбассе".

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"Просто в этот момент российские мобильные крематории сжигают тела тысяч гражданских в Мариуполе, втором по размеру городе Донецкой области. Те, кто выжил, умирают от голода. От чего вы их защищаете? От жизни?" – написал Подоляк.

Что известно о мобильных крематориях

Российские военные 6 апреля привезли в Мариуполь мобильные крематории. После международной огласки резни в Буче они хотят замести следы своих зверств.