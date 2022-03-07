Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время очередного обращения утром 7 февраля.

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По его словам, украинцы никогда не мечтали убивать, но нам приходится выбивать врага с нашей земли.

Президент подчеркнул, что украинцам приходится терпеть то, чего ни один другой народ Европы не видел уже 80 лет.

И именно на нашей земле решается, станет ли кто-то другой в Европе жертвой такой же агрессии. Я говорю это лидерам мира и слышу, что они согласовывают – будущее континента решаем мы своим сопротивлением, и наши друзья своей помощью,

– заявил Зеленский.

Кроме того, по мнению Зеленского, вторжение продолжается и Россия не отказалась от планов против Украины, поэтому нужен новый пакет санкций.

Смотрите видеообращение Зеленского:

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