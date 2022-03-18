Накануне аналогичную поддержку закрытию неба выразили в Литве и Эстонии. Это является яркой демонстрацией поддержки нашего народа в борьбе с кремлевскими захватчиками.

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Это важно для сохранения жизней

Следует заметить, что сейм Латвии принял решение единогласно. Парламентарии призвали все государства-члены ООН немедленных сделать все для создания бесполетной зоны.

Ведь это самый эффективный способ защиты человеческих жизней. Кроме этого, такой шаг позволит обеспечить безопасность украинских АЭС.

Этим заявлением парламентарии выражают твердую поддержку Украины, а также подтверждают неизменную поддержку суверенитета и ее территориальной целостности,

– отметили в Центре стратегических коммуникаций.

Следует заметить, что в Литве и Эстонии также практически единогласно приняли такие решения. Это произошло в тот же день.

Что означает No-Fly Zone Закрытие воздушного пространства предполагает защиту важных объектов и городов. Закрытое небо постоянно патрулирует военная авиация или охраняют системами противовоздушной обороны и ракетные комплексы. Авиапространство в таких случаях постоянно мониторится радарами из космоса. Поэтому все военные самолеты, которые нарушают бесполетную зону – сбиваются. В НАТО заявили о неготовности к закрытию неба Украины, потому что это якобы может спровоцировать Третью мировую войну.

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