Об этом заявил президент Зеленский, отвечая на вопросы в чате Офиса президента, сообщает 24 Канал.

Что рассказал Зеленский о перемирии?

В настоящее время Киев изучает все предложенные партнерами инициативы, касающиеся защиты гражданской инфраструктуры и морских путей. В то же время конкретный формат, который может быть наиболее реалистичным, пока не разглашается, чтобы не дать России возможности использовать эти заявления против переговорного процесса.

Украинская сторона также отмечает активизацию контактов с США. Украинская делегация готовится к проведению следующего этапа консультаций в США. Президент ожидает конкретных результатов этих переговоров в ближайшее время. Что касается возможных экономических соглашений между Россией и США, украинская сторона располагает определенной информацией, однако пока не готова публично раскрывать детали.

Напомним, Украина готова провести мирные переговоры с Россией в трехстороннем формате с участием Киева, Вашингтона и Москвы уже в октябре 2026 года. По словам спикера МИД Георгия Тихого, Киев ожидает лишь сигнала от России о готовности к такому диалогу и открыт для переговоров на любом уровне.

В то же время Украина прорабатывает пять вариантов частичного или полного прекращения огня. Речь идет, в частности, о полном перемирии, прекращении ударов в Черном море, а также об энергетическом и продовольственном перемирии. Эти инициативы Украина обсуждает с международными партнерами, в частности с США, Турцией, Египтом и Индией.