Сергей Василина – руководитель Черниговской областной прокуратуры – рассказал, что двое погибших были братьями-близнецами. Третий погибший – 19-летний парень, которому оторвало ногу.

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Согласно свидетельствам гражданина обратившегося по этому поводу гражданина проезжала колонна военной техники России: 7 бензовозов, 3 КамАЗа с боеприпасами в сопровождении БМП. Шли местные жители, их расстреляли из БМП,

– рассказал Василина.

Прокуратура открыла производство по факту нарушения законов и обычаев войны.