Вызов в районную бригаду "скорой" поступил поздно вечером 12 сентября. Об этом сообщил Михаил Джус, гендиректор Центра экстренной медпомощи Тернопольской области.

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Мужчина умер внезапно

В центре экстренной медицинской помощи уточнили, что трагедия произошла, когда мужчина танцевал на свадьбе. Внезапно ему стало плохо, он упал на пол. Очевидцы сразу же вызвали на место "скорую". Медикам, прибывшим на вызов, пришлось лишь констатировать биологическую смерть. Она наступила еще до прибытия бригады.

Внезапная смерть музыканта на Львовщине

В начале сентября во Львове внезапно случилась другая трагедия. Умер известный певец и автор песен Андрей Грифель. Он также был молодежным пастором церкви "Источник жизни". Очевидцы сообщили, что он "играл в футбол и просто упал". У мужчины остались жена и 3 детей.

Отрывок из сообщения Центра экстренной медицинской помощи Тернопольской области:

12 сентября в 22.57 районная бригада скорой выезжала в село Подзамочек Бучацкого района. 51-летний мужчина танцевал на свадьбе, внезапно ему стало плохо, он упал и умер. К сожалению, медики скорой, приехавшие на вызов, вынуждены были констатировать биологическую смерть, которая наступила до прибытия бригады. Всего за 12 сентября медики скорой по Тернопольской области обслужили 330 вызовов к пациентам, совершили 118 госпитализаций. Из них по Тернополю обслужено 133 вызова скорой помощи, госпитализированы 40 пациентов.