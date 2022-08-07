Местные власти отказываются декоммунизировать улицу, потому что в октябре празднуют Покрову, День почтальона, учителя, врача и даже День пожилых людей. Такое официальное объяснение подписал сельский голова Юрий Криворучко.

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Селяне вроде бы против переименования

Власти утверждают, что вопрос о переименовании неоднократно поднимался на собрании села Лавриновцы. Однако уверяют, будто большинство селян против смены названия.

Учитывая все упомянутые события, а также мнение жителей села, оставили одной из улиц название Октябрьская,

– говорится в ответе сельского совета.



Ответ сельского совета / Фото с телеграма "Декоммунизация. Украина"

Обратите внимание! В Советском Союзе власти активно называли улицы Октябрьскими в честь большевистского восстания. Оно произошло в октябре 1917 года. Однако после закона о декоммунизации улицы переименовываются.

Предыдущий случай

Такой инцидент в Хмельницкой области уже был. Ранее сельский глава Гуковского сельсовета Петр Ильницкий также отказывался переименовать улицу Октябрьскую. Объяснение придумали еще более интересно: "на ней растет много деревьев, которые осенью желтеют".

Однако после огласки улицу переименовали в Героев Украины.

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