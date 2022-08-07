Местные власти отказываются декоммунизировать улицу, потому что в октябре празднуют Покрову, День почтальона, учителя, врача и даже День пожилых людей. Такое официальное объяснение подписал сельский голова Юрий Криворучко.
Кстати В Украине создадут Совет дерусификации, декоммунизации и деколонизации
Селяне вроде бы против переименования
Власти утверждают, что вопрос о переименовании неоднократно поднимался на собрании села Лавриновцы. Однако уверяют, будто большинство селян против смены названия.
Учитывая все упомянутые события, а также мнение жителей села, оставили одной из улиц название Октябрьская,
– говорится в ответе сельского совета.
Ответ сельского совета / Фото с телеграма "Декоммунизация. Украина"
Предыдущий случай
Такой инцидент в Хмельницкой области уже был. Ранее сельский глава Гуковского сельсовета Петр Ильницкий также отказывался переименовать улицу Октябрьскую. Объяснение придумали еще более интересно: "на ней растет много деревьев, которые осенью желтеют".
Однако после огласки улицу переименовали в Героев Украины.
Смотрите также – аксенов в Крыму хочет называть улицы именами "героев спецоперации": видео