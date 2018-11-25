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      Семь активистов и правозащитников получили премию "За правильный образ жизни"

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      Активисты на вручении премии "За правильный образ жизни"
      Активисты на вручении премии "За правильный образ жизни" / www.dw.com

      В Стокгольме вручили премию "За правильный образ жизни" одноименного шведского фонда Right Livehood Award Foundation, которую также называют "альтернативной Нобелевской премией". Награду получили семь человек, однако лишь четверо из них смогли присутствовать на церемонии лично.

      Об этом информирует DW.

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      Из семи лауреатов трое являются саудовскими правозащитники, которые находятся в тюрьме. Абдалла аль-Хамид, Мухаммед Фахад аль-Кахтани и Валид Абу аль-Хаир находятся там по обвинению в нанесении ущерба авторитету государства. Организаторы премии отметили, что они внесли "смелый вклад в реформирование тоталитарной политической системы в Саудовской Аравии".

      ​Абдалла аль-Хамід, Мухаммед Фахад аль-Кахтані і Валід Абу аль-Хаир
      Абдалла аль-Хамид, Мухаммед Фахад аль-Кахтани и Валид Абу аль-Хаир

      На церемонии от имени этих саудовских лауреатов-активистов присутствовал их адвокат Яхья Ассири.

      Если Саудовская Аравия заинтересована в настоящих реформах, как это утверждает режим, то эти трое храбрых реформаторов должны были бы быть героями у себя на Родине, а не просиживать годами в тюрьме,
      – подчеркнул Ассири.

      Кроме того, наградили генерального прокурора Гватемалы Тельма Альдана, а также главу Международной комиссии против безнаказанности Ивана Веласкеса "за борьбу против злоупотребления властью и коррупцией".

      Фермер Якуба Савадого из Буркина-Фасо и австралийский агроном Тони Ринодо получили награду за экологические проекты в области борьбы с опустыниванием земель.

      Что такое альтернативная Нобелевская премия?Она основана в 1980 году. Ее призовой фонд составляет три миллиона шведских крон, что около 313 тысяч евро. Он пополняется за счет добровольных пожертвований. Премия фонда Right Livelihood Award Foundation вручается ежегодно четырем людям или организациям по защите прав человека, окружающей среды и мира.

      Теги: Награды Нобелевская премия
      Источник: 24 Канал
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