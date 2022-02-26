Новый штурмовой отряд организуют на базе одной из воинских частей. Он будет подконтрольным Вооруженным силам Украины.

Заметьте В бою под Киевом погиб экс-игрок Карпат Виталий Сапило

Семенченко призвал всех смелых украинцев вступать в новый отряд. Экс-нардеп подчеркнул, что сейчас необходимо дать отпор врагу.

Мы будем действовать наступательно и в полной координации и подчинении руководству ВСУ. Наша сила не только в патриотизме и смелости, но и в умениях и дисциплине,

– заявил Семенченко.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.