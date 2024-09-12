7 сентября на стадионе "Epet Arena" в Праге состоялся матч 1-го тура Лиги наций между сборными Украины и Албании. К сожалению, подопечные Сергея Реброва уступили со счетом 1:2.

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Самые горячие болельщики на матче сборной Украины

На трибунах стадиона в Праге "сине-желтых" поддерживали 50 представителей семей погибших на войне футбольных фанатов. Они приехали из разных уголков Украины, чтобы поддержать нашу команду.

На трибунах можно было увидеть плакаты в поддержку пленных бойцов "Азова", а также фотографии павших на войне с Россией фанатов футбольных клубов.

В начале встречи восемь самых молодых болельщиков выводили футболистов на поле стадиона. Такое яркое событие навсегда останется в памяти юных болельщиков.

Семьи погибших фанатов посетили матч сборной Украины / фото БФ "Трибуна Героев"

Отметим, что это мероприятие совместно организовали фонд "Трибуна Героев" и Украинская ассоциация футбола. Это не первая акция с участием благотворительных организаций. Во время Евро-2024 более 300 украинских ветеранов, военных на реабилитации, а также семьи погибших воинов и футбольных фанатов поддержали нашу сборную на стадионах Германии.