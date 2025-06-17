Среди них есть как фруктовые сады, так и гостиницы, добыча газа и гранита. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bihus.Info.

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Что известно об Игоре Купранце и состоянии его семьи

Прежде всего стоит отметить, что Игорь Купранец является екс-генералом полиции, бывшим первым заместителем председателя Нацполиции и бывшим руководителем Департамента защиты экономики, который расформировали в 2019 году. После увольнения из полиции генерал занялся крупным бизнесом.

Сейчас семья Купранцев владеет бизнес-центром "Айсберг" в Киеве, квартирами в ЖК "Tetris hall" и в клубном доме "The Garden", а также тремя частными домами, общая площадь которых составляет более 1300 квадратных метров.

Кроме этого, в собственности семьи есть люксовый отель "Reymond" в Трускавце, дома в Пилипце и десятки гектаров земли на Львовщине. Еще один отель в Буковеле сейчас на этапе строительства.

Также семья Купранцев открыла десяток разнопрофильных компаний. В частности, они занимаются фруктовыми садами, производством соков, выращиванием орехов, солнечными станциями. Кроме того, владеют польской компанией, которая занимается агробизнесом.

Стоит заметить, что ранее в собственности семьи были компании, которые занимаются добычей уникального гранита, добычей газа и грузовыми перевозками. На сегодня из этих бизнесов Купранцы официально вышли, однако журналисты предполагают, что только формально.

Важно заметить, что бизнес семьи Купранцев развивался параллельно с пребыванием Игоря Купранца на различных должностях в правоохранительных органах. Часть бизнеса они ведут в партнерстве с Марией Ситак, которая является сестрой жены бывшего первого заместителя Купранца Сергея Вязмикина.

Bihus.Info удалось установить, что часть бизнеса, к которому присоединились семьи экс-правоохранителей, ранее фигурировала в уголовных производствах, которые расследовал Департамент защиты экономики под руководством Игоря Купранца.

В частности, речь идет о деле государственного Головинского карьера, отчуждение которого расследовало ДЗЭ. Через два года после открытия производства в структуру собственности компании, по которой велось расследование, зашел отец Купранца Михаил.

Зато еще одно дело, которое расследовало ДЗЭ, касалось арестованного зерна агрохолдинга в Одесской области. В ходе расследований правоохранители арестовали все зерно, которое хранилось в элеваторах. В частности, и зерно предпринимателей, у которых был договор на хранение товара и которые не имели никакого отношения к делу.

Тогда один из предпринимателей даже получил решение суда, что позволяло ему забрать собственное зерно. Однако, его бросили в СИЗО, а за то время АРМА продала его зерно вместе с другим на аукционе по заниженной цене.

Купила это арестованное зерно компания с орбиты Купранцев – Вязмикиных. Более того, Михаил Купранец напрямую засветиться в бизнесе даже тогда, когда дело еще рассматривали в суде.

Заметим, что после выхода бизнесов семей Купранцев – Вязмикиных на международный агрорынок журналисты заметили, что в 2023 году "Укрзализныця" создала обособленное подразделение в Польше UKRAINIAN RAILWAYS CARGO POLAND.

Эта компания должна под ключ перевозить грузы клиентов в Европу и обратно, то есть выполнять роль посредника при транспортировке. Однако ее возглавил не железнодорожник, а еще один бывший подчиненный Купранца с ДЗЕ Михаил Пластун.

В Укрзализныце на запрос Bihus.Info отметили, что назначение состоялось без конкурса, ведь он не предусмотрен. А Пластун получил должность по решению собрания участников общества. Зато сам Игорь Купранец отметил: "Я не хотел бы обсуждать свою собственную деятельность, тем более с журналистами, тем более сегодня".

К слову, ранее журналисты "Слідство.Інфо" узнали, что бизнесмен Ринат Ахметов имеет двоих детей с Алиной Литвиненко, на которых записана недвижимость в Куршевеле стоимостью 78 миллионов евро. Сама же Литвиненко владеет домом в Конча-Заспе и 12 гектарами земли, которые были приобретены через компании, связанные с Ахметовым.