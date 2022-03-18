Но самым интересным является то, что совладельцем части являются фирмы связанные с главой МИД России Сергеем Лавровым. Подробно об этом рассказали расследователи программы "Схемы".
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Владеют "2 гектарами" московских офисов
Журналисты установили, что на жену Портнова Анастасию Валяеву и ее маму Лидию оформлено немало различных объектов. Среди них две тысячи квадратных метров в бизнес-центре "Мосфильмовский" на одноименной московской улице – Мосфильмовская, 38а.
Эти офисные помещения принадлежат старшей Валяевой и еще нескольким компаниям:
- кипрской "Аспрогия Трейдинг Лимитед";
- российской "Ирика";
- "Мапекс Трейдинг Лимитед";
- Nadstow Holdings Ltd.
Самой интересной для исследования является "Ирика", которая принадлежит жене влиятельного в России дипломата Анатолия Торкунова – Ирине. Следует заметить, что этот Торкунов еще со студенческих лет является другом Сергея Лаврова.
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