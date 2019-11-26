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      Семья переселенцев с Востока основала бренд Zelenka и производит натуральные приправы

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      История бренда Zelenka – это бизнес-идея, которая родилась на кухне, за семейным столом. Обычная семья из Полтавы просто захотела делать натуральные приправы, без консервантов и добавок.

      Основатель Артем Вербицкий родился на Востоке Украины. В 2014 году перевез семью из оккупированного Донецка в Полтаву. Молодая семья разрасталась – сейчас у супругов Артема и Натальи четверо детей: старшему – 10 лет, младшему – месяц.

      Надо было как-то кормить такую семью, поэтому, посоветовавшись, муж с женой и ее сестрой Мариной попытались продать на местном фестивале приправы собственного производства.

      Приправу готовили из свежих трав, которые так любят в этой семье. В таком виде зелень нравится даже детям. Домашняя приправа из смеси пряных трав пришлась по душе полтавчанам, и так начался семейный бизнес в 2015 году. Название выбирали такое, чтобы понравилось и запомнилось людям.

      Первый год они делали продукцию на кухне. Потом на ней стало мало места, поэтому переехали в помещение на 30 квадратных метров. Сейчас у них есть 90 квадратных метров, а также склад сырья, готовой продукции и отдельно выделенный производственный цех.

      Семья готовит четыре вида оригинальных приправ: острую, нежную, пряную и классическую, которая подходит практически всем. Главные ингредиенты – укроп, петрушка, кинза, базилик. К зелени, в зависимости от рецепта, добавляют чеснок, перец. Консервируют, как когда-то это делали бабушки, с использованием только соли.

      Свояченица Марина Гончарова – главный вдохновитель и автор всех рецептов бренда Zelenka. Она является мастером гармоничного сочетания ярких пряностей. Она рассказала, что кинзу любят не все, поэтому пришлось поработать над ароматом.

      В бизнесе, как и в семье, все помогают друг другу. Ко всему подходят с легкостью и хорошим настроением.

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      Теги: Новости Украины Мир возможностей
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