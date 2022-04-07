Теперь решение должна рассмотреть еще Палата представителей. Последний раз такая программа была использована еще во время Второй мировой войны.

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Во время Второй мировой США передавали вооружение в Европу

Во время Второй мировой войны с помощью ленд-лиза США передавали вооружение своим союзникам в Европе, воевавшим против гитлеровской Германии. Тогда частично ленд-лиз изменил ход противостояния, ведь оружие начало поступать очень быстро – без трудоемких процедур.

СМИ пишут, что США пошли на такой шаг для Украины, ведь считают, что вторжение России представляет экзистенциальную угрозу либеральному порядку. Также в Вашингтоне поняли, что украинская армия может противостоять захватчику.

Что известно о Законе о ленд-лизе об обороне демократии Украины от 2022 года

Он позволит ускорить передачу в Украину важного военного оборудования и других важных поставок за счет сокращения бюрократических проволочек. Процедура позволяет де-факто дарить вооружение с положениями, предусматривающими, что страны-получатели произведут выплату США позже.