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      Сенат США одобрил выделение рекордных 2 триллионов долларов на восстановление экономики

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      Для борьбы с экономическим кризисом из-за коронавируса Сенат США одобрил закон о выделении 2 триллионов долларов финансовой помощи экономике. Окончательное утверждение документа ожидают до конца недели.

      За соответствующее решение проголосовали 96 сенаторов. Об этом сообщает CNN.

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      Сенат одобрил закон, согласно которому экономику страны должны поддержать 2 триллионами долларов. Размер финансовой помощи стал крупнейшим за всю историю Соединенных Штатов.

      Он должен оживить экономическую активность, а также уменьшить экономические убытки, которые эпидемия коронавируса и карантин наносят бизнесу.

      На что планируют потратить деньги:

      • примерно 500 миллиардов долларов планируют выделить на займы компаниям, которые оказались из-за коронавируса в трудной ситуации;
      • еще 350 миллиардов долларов – на кредиты только малому и среднему бизнесу;
      • каждому американцу намерены выплатить до 1200 долларов. На это потратят примерно 250 миллиардов долларов;
      • 250 миллиардов долларов пойдут на помощь безработным.

      Президент США Дональд Трамп подтвердил, что подпишет закон. Поэтому уже вскоре его могут окончательно утвердить.

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      • По состоянию на 26 марта в Соединенных Штатах подтвердили более 69 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли 1 тысяча 50 человек, выздоровели – 619.
      • Всемирная организация здравоохранения предупредила, что новым эпицентром распространения коронавируса могут стать США.
      • Страна временно остановила транспортное сообщение с Европой, Великобританией, Ирландией и Канадой.
      • 13 марта Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение.
      • Впоследствии в США одобрили первое лекарство против коронавируса. Больных будут лечить с помощью плазмы крови тех, кто уже выздоровел от коронавируса.
      • Кроме того, в стране стартовали клинические испытания вакцины против коронавируса.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Дональд Трамп Новости США Деньги Финансы
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