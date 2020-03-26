Сенат США одобрил выделение рекордных 2 триллионов долларов на восстановление экономики

Для борьбы с экономическим кризисом из-за коронавируса Сенат США одобрил закон о выделении 2 триллионов долларов финансовой помощи экономике. Окончательное утверждение документа ожидают до конца недели.

За соответствующее решение проголосовали 96 сенаторов. Об этом сообщает CNN.

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Сенат одобрил закон, согласно которому экономику страны должны поддержать 2 триллионами долларов. Размер финансовой помощи стал крупнейшим за всю историю Соединенных Штатов.

Он должен оживить экономическую активность, а также уменьшить экономические убытки, которые эпидемия коронавируса и карантин наносят бизнесу.

На что планируют потратить деньги:

примерно 500 миллиардов долларов планируют выделить на займы компаниям, которые оказались из-за коронавируса в трудной ситуации;

еще 350 миллиардов долларов – на кредиты только малому и среднему бизнесу;

каждому американцу намерены выплатить до 1200 долларов. На это потратят примерно 250 миллиардов долларов;

250 миллиардов долларов пойдут на помощь безработным.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что подпишет закон. Поэтому уже вскоре его могут окончательно утвердить.

Коронавирус в США: основное

По состоянию на 26 марта в Соединенных Штатах п одтвердили более 69 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли 1 тысяча 50 человек, выздоровели – 619.

коронавирусом. Умерли 1 тысяча 50 человек, выздоровели – 619. Всемирная организация здравоохранения предупредила, что новым эпицентром распространения коронавируса могут стать США.

Страна временно остановила транспортное сообщение с Европой, Великобританией, Ирландией и Канадой.

13 марта Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение .

. Впоследствии в США одобрили первое лекарство против коронавируса. Больных будут лечить с помощью плазмы крови тех, кто уже выздоровел от коронавируса.

Больных будут лечить с помощью плазмы крови тех, кто уже выздоровел от коронавируса. Кроме того, в стране стартовали клинические испытания вакцины против коронавируса.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала