Требует от Байдена санкций: сенатор США заблокировал назначение в ЦРУ из-за "Северного потока-2"
Уильяма Бернса не удалось утвердить на должность нового директора ЦРУ. Сенатор от Техаса Тед Круз заявил, что будет блокировать назначение, пока администрация Джо Байдена не введет жестких санкций против "Северного потока-2".
Источник:Твиттер Ted Cruz
Утвердить Бернса в должности могут и без голоса сенатора-республиканца от штата Техас Круза. Однако на это потребуется гораздо больше времени.
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Я перестану блокировать кандидатуру, когда администрация Байдена выполнит свои обязательства по выявлению и введению санкций против кораблей и компаний, строящих путинский газопровод,
– отметил Круз.
Позиция соратников сенатора
Сенатор делает все, чтобы публично продемонстрировать позицию республиканцев. Они убеждены: администрация Байдена не предпринимает необходимых усилий для борьбы с "Северным потоком-2".
По словам сенаторов-республиканцев США пока предоставляет России так называемое "окно возможностей". Необходимо немедленно санкционировать все субъекты, участвующие в строительстве газопровода.
"Северный поток-2": последние новости
- 4 марта 2021 года сенаторы США призвали Байдена ввести новые санкции против участников проекта "Северный поток-2". Администрации президента сенаторы направили соответствующее письмо. В нем говорится, что введенные сейчас санкции являются недостаточными.
- Президент Украины напомнил союзникам, что строительство "Северного потока-2" – это вопрос энергетической безопасности для всей Европы. Украинский лидер заявил, что "пока и страны Европейского Союза, и США не будут смягчать свою позицию, мы будем в безопасности".
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