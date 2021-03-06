Уильяма Бернса не удалось утвердить на должность нового директора ЦРУ. Сенатор от Техаса Тед Круз заявил, что будет блокировать назначение, пока администрация Джо Байдена не введет жестких санкций против "Северного потока-2".

Утвердить Бернса в должности могут и без голоса сенатора-республиканца от штата Техас Круза. Однако на это потребуется гораздо больше времени.

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Я перестану блокировать кандидатуру, когда администрация Байдена выполнит свои обязательства по выявлению и введению санкций против кораблей и компаний, строящих путинский газопровод,

– отметил Круз.

Позиция соратников сенатора

Сенатор делает все, чтобы публично продемонстрировать позицию республиканцев. Они убеждены: администрация Байдена не предпринимает необходимых усилий для борьбы с "Северным потоком-2".

По словам сенаторов-республиканцев США пока предоставляет России так называемое "окно возможностей". Необходимо немедленно санкционировать все субъекты, участвующие в строительстве газопровода.