Сенцов отказался от госпитализации: документ

Украинский политзаключенный Олег Сенцов снова отказался от госпитализации в Лабитнангскоую городскую больницу, ссылаясь на якобы "удовлетворительные условия содержания в колонии".

Об этом Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова написала на своей странице в Facebook.

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Омбудсмен опубликовала письмо от российской Уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой, в котором и ссылается на "письменный отказ" Сенцова от госпитализации.

Но мы все хорошо знаем истинную причину его отказа ... В городской больнице к нему относятся ужасно. Ему не оказывают должной медицинской помощи и давят психологически,

– заявила украинский омбудсмен.

Москалькова также сообщила, что состояние здоровья Олега Сенцова не ухудшилось. Ему продолжают колоть внутренние инъекции, а также оказывают поддерживающую смесь.

Денисова также повторно подчеркнула на скорейшем обмене политзаключенными, однако российский омбудсмен ответила, что обсуждение этого вопроса не входит в ее полномочия.

Ранее стало известно о пикетах в поддержку Сенцова под администрацией Путина.

За что в России осудили Олега Сенцова?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.