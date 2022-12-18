Об этом сообщают местные телеграмм-каналы, информирует 24 канал. Очевидцы говорят, что сербы прорвали первую линию обороны полиции на границе и направляются непосредственно в пункт пропуска.

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Что происходит на границе Сербии и Косово

Уже по традиции сербские митинги не обходятся без российских флагов. На этот раз участники штурма границы из Косово пошли еще дальше и принесли плакат в цветах флага страны-агрессора с цитатой Петера Цетинского "Молись Богу и держись России".

Из-за митингов сербов миротворцы КФОР сконцентрировали большое количество людей и техники, а затем начали загораживать пункт пропуска колючей проволокой.

Сербы уже прорвали первую линию обороны и приблизились к пункту пропуска. Стоит отметить, что в прошлом году на этом же пункте пропуска были схожие стычки, закончившиеся стрельбой.

Схватки на границе Сербии и Косово: смотрите видео

Закрытие пункта пропуска между Сербией и Косово

  • На севере Косово 10 декабря началась очередная эскалация с участием сербов. Все из-за задержания экссотрудника косовской полиции сербского происхождения Деяна Пантыча.
  • Пантича задержали, когда он возвращался из Сербии в Косово вместе со своей женой. Сотрудники полиции частично признанного государства увезли его на полицейскую базу, расположенную на севере Косово.
  • Сербы в знак протеста против этого ареста построили баррикады на нескольких путях, ведущих в сербские города. Косовская полиция заблокировала "Ярине" и "Брняк", пункты пересечения границы с Сербией. На путях патрулируют силы КФОР и международная полиция.
  • Директор Управления Косово и Метохии Петарь Петкович заявил, что косовские силовики взяли штурмом дамбу на Газиводе. После этого он обратился в Евросоюз.
  • Президент Сербии Александр Вучич собрал на фоне этих событий срочное заседание сербского Совбеза, после которого заявил, что силовики готовы к любому приказу.
  • МИД Украины призвал украинцев воздержаться от поездок на Западные Балканы в ближайшее время на фоне обострения между Сербией и Косово.