Так, директором Агентства безопасности и информирования разведывательного агентства Сербии стал Александр Вулин. Напомним, что Сербия находится в списке тех европейских стран, которые не присоединились к санкциям против России.

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Что известно о новом руководителе разведки в Сербии

Александр Вулин ранее занимал должность министра внутренних дел Сербии, а до этого был министром обороны.

Как министр внутренних дел Сербии Вулин посетил Москву в августе, совершив редкий визит европейского государственного чиновника в страну-агрессор.

Тогда Вулин сказал Сергею Лаврову, что "Сербия – единственное государство в Европе, которое не вводило санкции и не участвовало в антироссийской истерии".

Отметим, что Вулин – это "человек Москвы" в сербском руководстве. В прошлые годы он расширил сотрудничество генштабов России и Сербии, наработавших план совместной военной операции против Косово.



Как выглядит Александр Вулин / фото росСМИ

Почему Сербия не присоединилась к антироссийским санкциям

Сербия не присоединилась к санкциям против России. Президент страны Александр Вучич заявил, что Россия не нарушала территориальную целостность и суверенитет Сербии.

Вучич сказал, что он не знает, как объяснить народу Сербии введение санкций против России.

"Как я объясню народу, что вводим санкции против России, а не Словении. Россия не нарушала территориальную целостность Сербии, а Словения – да", – подчеркнул президент.

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