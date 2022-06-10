Также предусмотрены программа публичных событий и диалоговая платформа. На открытии кинопространства побывали журналисты сайта 24 канала.

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Громкие премьеры украинского и мирового кино в новом кинопространстве

Открытие кинопространства предложила экс-директор кинотеатра "Кинопанорама" (компания "Арт-объект") Наталья Соболева вместе с экс-директором культового кинотеатра "Октябрь" Людмилой Горделадзе.

Конечно, это должна быть социально активная версия и концепция. Мы будем показывать громкие премьеры украинского кино. Будут встречи с актерами и режиссерами, обсуждение фильмов. Также будут проходить интересные проблематические столы и встречи. Украинское кино, разумеется, в каком состоянии денег нет и сейчас не та ситуация, чтобы снимать кино. Поэтому мы будем обсуждать какие-то проблемы,

– рассказала Соболева.

Наталья Соболева / Фото Валентины Полищук, 24 канал

В фойе будут демонстрироваться проекты украинских продюсеров "Смотри украинское". В кинозале будут транслировать "свежее" кино. То есть то, какое сейчас в трендах. Ежедневно будет проходить по три сеанса до комендантского часа. Показы фильмов будут проходить за продажу билетов.

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Открытие кинопространства в Украинском доме / Фото Валентины Полищук, 24 канал:

Во время открытия, 8 июня, в кинопространстве, в частности, состоялся MeetUp "Украинское кино в фокусе мира", премьера фильма режиссера Дмитрия Томашпольского "Простор" с участием съемочной группы. А также мемориальный показ фильма режиссера Сергея Параджанова "Тени забытых предков" с участием актрисы Ларисы Кадочниковой, киноведа Сергея Тримбача и других специальных гостей.

Новое кинопространство в Украинском доме / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Директор Национального центра Украинский дом на своей странице в Facebook написала, что "впервые с начала и первого шока войны УД открывает свои двери для посетителей".

Мы возвращаемся к культурной жизни, делаем попытки возвращения к нормальной жизни, но частично, ведь война продолжается, и все, что мы сейчас делаем, происходит внутри и в контексте этой жестокой войны и ее реалий. Этот трагический контекст – общий, он не останавливает, а, напротив, заставляет каждого из нас действовать, быть активными и максимально полезными для людей, для страны сегодня,

– говорится в сообщении.

Добавим, что купить билеты можно на официальном сайте кинопространства по ссылке.

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