Оказывается, там есть предприятие по производству боевых частей для БпЛА типа "Шахед". Где расположен завод в Сергиевом Посаде, 24 Канал показывает на карте.
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Где расположен атакованный завод в Сергиевом Посаде
Сергиев Посад – город в северо-восточной части Московской области, площадью 50,40 квадратных километров.
Расстояние оттуда до российской столицы – всего 52 километра, а до украинской границы – более 500.
Население, согласно отрытым данным, составляет около 110 тысяч человек.
Где расположен Сергеев Посад: смотрите на карте
Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны атаковали АО "ФНПЦ "Научно-исследовательский институт прикладной химии" в этом городе.
Предприятие осуществляет, в частности, производство термобарических боевых частей для БпЛА типа Shahed, и является важным звеном в вооруженной агрессии российской федерации против Украины,
– рассказали в Генштабе.
Где расположен атакованный завод в Сергиевом Посаде: смотрите на карте
К слову, из-за вторжения России в Украину этот институт находится под международными санкциями Евросоюза, США и ряда других стран.