Генерал СБУ Дука объяснил, зачем разбил топором два телефона / Скриншот из видео
Генерал-майор СБУ Сергей Дука признал, что во время обыска детективами НАБУ разбил два своих смартфона топором. Свои действия он объяснил необходимостью защитить агентуру и конфиденциальную информацию.
Об этом он заявил 18 ноября во время заседания парламентской Временной следственной комиссии.
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Почему генерал СБУ разбивал телефоны во время обыска?
Объясняя свой поступок, генерал сравнил ситуацию с делом детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, который также разбил свой телефон. Дука заявил, что в обоих случаях речь шла о защите конфиденциальной информации, однако реакция на эти действия была разной.
Когда Магамедрасулов разбил свой телефон, все писали, что он защищал материалы и агентуру. А когда то же самое сделал Дука, НАБУ заявляет, что он уничтожал доказательства. Так где же правда?
Дука также заявил, что его агентурная сеть не меньше, чем у обычного детектива НАБУ. Поэтому, по его словам, у него были такие же основания защищать конфиденциальные материалы.
Напомним, Сергей Дука является одним из фигурантов дела "Карфаген". 4 ноября НАБУ и САП провели масштабную спецоперацию, в ходе которой разоблачили преступную организацию, которая, по данным следствия, обеспечивала прикрытие незаконного бизнеса благодаря связям в правоохранительных органах.
Во время обысков в доме генерала СБУ возник конфликт с детективами НАБУ. По версии обвинения, вооруженная охрана около двух часов препятствовала проведению следственных действий, а сам Дука в это время разбивал телефоны топором.
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