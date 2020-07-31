Совет Национального банка Украины уволила Сергея Холода с должности заместителя главы НБУ. Холод занимал эту должность с 2018 года и отвечал за деятельность блока "Платежные системы и денежное обращение".

Соответствующее заявление об увольнении по собственному желанию Сергей Холод подал Председателю Национального банка Кириллу Шевченко, сообщает пресс-служба НБУ. Уволили Холода с 3 августа. К теме "Доллар по 30": Шмыгаль прокомментировал взаимоотношения с НБУ и вероятность роста курса На своие должности Холод отвечал за деятельность блока "Платежные системы и денежное обращение". Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко добавил, что будущий глава этого направления должно сохранить и приумножить достижения Национального банка в сфере внедрения безналичных расчетов и оптимизации наличного оборота в Украине. Что известно о Сергее Холоде Сергей Холод начал работу в должности заместителя Председателя Национального банка Украины с 23 июля 2018 года.

Имеет 27 лет опыта работы в банковской сфере, в частности на руководящих должностях ряда украинских банков: "Сведбанк", "ТАСкомбанк", "ВТБ Банк".

Сергей Холод возглавлял направление развития информационных технологий в "Индекс-банка" (Креди Агрикола Групп) и "Райффайзенбанка Украина" (с конца 2006 года – "ОТП Банк").

В 1991 – 2002 годах работал в Национальном банке и был одним из руководителей проекту по созданию и развитию электронной почты и телекоммуникационной сети системы электронных платежей Национального банка.

Начал деятельность в банковской системе с должности ИТ-специалиста в "Промстройбанке". В НБУ добавили перечень ключевых достижений Холода в должности: расширение сферы использования безналичных расчетов

завершения оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривны

запуск расширенного регламента работы Системы электронных платежей Национального банка в режиме 23/7,

масштабный переход банковской системы на международный номер банковского счета IBAN;

активное развитие Системы удаленной идентификации BankID НБУ;

создание концепции нового законодательного регулирования отечественного рынка платежей и финализация предложений НБУ с новым законодательством предусматривающего имплементацию Евродирективы PSD2;

закладка фундамента для развития в Украине полноценной финтех-экосистемы с инновационными финансовыми сервисами и доступными цифровыми услугами.