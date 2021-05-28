Об этом заявил председатель Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн. В то же время он отметил, что разница в цене будет незначительной, поэтому нет причин для паники.

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Стоимость нового бензина

По словам Куюна, подъем закупочной стоимости сделает невозможным торговлю по государственным ценам. "Думаю, компании будут вынуждены перейти на продажу премиальных марок", – сказал он.

Действительно, новое горючее будет дороже, но это не космически. Возможно, на 1 – 2 гривны. Это временно,

– отметил эксперт.

Он заверил, что когда стабилизируются поставки – цены вернутся к своим показателям.

Будет турбулентность, – Куюн

Сергей Куюн заверил, что нет никакой проблемы в топливе. Единственный нюанс в том, что прекращение поставок состоялось внезапно.

Может быть разрыв: старое топливо закончится, а новое еще не приедет. Может быть только турбулентность в течение 1 – 2 недель. Вероятно, в середине июня,

– сказал Куюн.

Он не думает, что это решение Беларуси было политическим. "Думаю, это вызвано санкциями США, из-за которых уже закрыли один белорусский завод. В то же время второй будут ремонтировать с 1 июня. Поэтому Беларусь решила обеспечить горючим прежде всего себя", – пояснил Куюн.

Где будут брать горючее

"У нас недозагружен мощный завод Укртатнафта в Кременчуге. Этот завод может перекрыть всю потребность рынка. Именно из-за импорта он недозагружен. Кроме того, у нас есть мощные морские перевалки, через них можно импортировать топливо из Европы", – заверил Куюн.

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