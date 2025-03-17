Воевал мужчина еще с 2015 года и получил тогда тяжелое ранение. Несмотря на это, он снова вернулся на фронт после полномасштабного вторжения России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.

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Что известно о жизни Сергея Петченко

Сергей Петченко внезапно умер 15 марта. Он проживал в Лозовой на Харьковщине и долгое время работал в облэнерго. Начинал свой профессиональный путь он слесарем, а закончил – начальником подстанции. Любил заниматься спортом.

Прощание с Сергеем Петченко / Фото hromadske

В 2015 году он служил добровольцем в 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода. Однажды воин получил тяжелое пулевое ранение, после которого его признали непригодным для службы. Но ему это не помешало вернуться на фронт в 2022 году в составе 24 ОМБр имени короля Даниила. С тех пор он воевал в Попасной, Часовом Яру, под Бахмутом, на Запорожском и Херсонском направлениях.

За время своей верной службы он получил многочисленные награды, среди которых Почетный нагрудный знак главнокомандующего ВСУ "Золотой крест" и медаль "Защитнику Отечества".

Прощание с Сергеем Петченко: смотрите видео

В 2023 году получил травму ноги под Бахмутом, а после лечения возвращался на фронт. Мужчина сел в поезд во Львове, но на следующее утро перестал выходить на связь.

Через несколько дней жена нашла Сергея в харьковской больнице. Он находился в реанимации.

Бессознательного военного обнаружили с тяжелыми травмами на железнодорожных путях в Полтавской области – с отсеченными электричкой обеими руками.