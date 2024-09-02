В июле 2024 года чиновник повредил видеокамеру и не ответил на вопросы корреспондентов.

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Подозрение начальнику управления ГМС

По данным следствия, в июле журналисты прибыли в гостинично-развлекательный комплекс в Ивано-Франковской области с целью получения комментария чиновника относительно большого состояния членов его семьи.

Журналисты представились и, держа в руках микрофон с надписью названия агентства и видеокамеру, начали видеосъемку. Подозреваемый не дал ответа на вопрос и умышленно ударил рукой по видеокамере, которая была в руках оператора, повредив ее,

– рассказали в ГБР.

В пятницу, 30 августа, начальнику областного Управления ГМС сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 171 УК Украины – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Вручение подозрения Сергею Саиву / фот ГБР

Что этому предшествовало

Инцидент с главой областного управления ГМС и журналистами 18 июля 2024 года в селе Дзвиняч, в Ивано-Франковской области. По словам корреспондентов "Стопкора", чиновник сначала прятался от них, а затем "набросился" и выбил из рук оператора камеру, которая "перестала работать после его удара".

Журналисты говорят, что хотели поставить Саиву вопрос о его недвижимости, а также о еженедельных собраниях в ресторане его подчиненных. СМИ представилось, показали удостоверение и имело при себе микрофон и камеру с брендированием.