Суд вынес приговор активисту

Стерненко обвиняли сразу по трем статьям. Однако виновным его признали по одной.

Важно Апелляционный суд оправдал Сергея Стерненко по делу о "300 гривнах"

Апелляционный суд признал активиста виновным по статье о незаконном лишении свободы или похищении человека. Она предусматривает ограничение свободы до 3 лет или лишение свободы на тот же срок. Однако сроки привлечения к ответственности по этому делу уже прошли, поэтому приговорить активиста не могут.

Реакция Стерненко

Сам Стерненко говорит, что обвинение по делу основывают исключительно на показаниях потерпевшего, которые суд ранее признал противоречивыми.

В деле о "300 гривнах" активиста оправдали

Активиста оправдали по статье №187, которая предусматривала лишение свободы на 7,3 года и конфискацию имущества.

Последний раз суд заседал 21 мая. Свидетельствовал эксперт по оружию Иван Нарижняк. После дебатов сторон судьи ушли в совещательную комнату, чтобы 31 мая объявить свой приговор.

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Главное о деле Стерненко / Инфографика 24 канала