Суд вынес приговор активисту
Стерненко обвиняли сразу по трем статьям. Однако виновным его признали по одной.
Важно Апелляционный суд оправдал Сергея Стерненко по делу о "300 гривнах"
Апелляционный суд признал активиста виновным по статье о незаконном лишении свободы или похищении человека. Она предусматривает ограничение свободы до 3 лет или лишение свободы на тот же срок. Однако сроки привлечения к ответственности по этому делу уже прошли, поэтому приговорить активиста не могут.
Реакция Стерненко
Сам Стерненко говорит, что обвинение по делу основывают исключительно на показаниях потерпевшего, которые суд ранее признал противоречивыми.
В деле о "300 гривнах" активиста оправдали
Активиста оправдали по статье №187, которая предусматривала лишение свободы на 7,3 года и конфискацию имущества.
Последний раз суд заседал 21 мая. Свидетельствовал эксперт по оружию Иван Нарижняк. После дебатов сторон судьи ушли в совещательную комнату, чтобы 31 мая объявить свой приговор.
Главное о деле Стерненко
- Приморский суд Одессы 23 февраля 2021 года признал активиста виновным в похищении бывшего депутата райсовета Сергея Щербича. По данным следствия, Стерненко сделал это, чтобы завладеть 300 гривнами чиновника. Кстати, сам активист говорит, что Щербич – "титушка и пророссийский коллаборационист".
- На такое решение суда адвокаты Стерненко подали апелляцию. Заметим, после оглашения приговора в Украине вспыхнули протесты в поддержку заключенного.
- 9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения активисту и отправил его из СИЗО под круглосуточный домашний арест.
- Важно, что Стерненко считает дело против себя политизированным. Он заявил, что в его осуждении виновны генпрокурор Ирина Венедиктова, мэр Одессы Геннадий Труханов и заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров.