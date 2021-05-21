21 мая в суде свидетельствовал эксперт по оружию Иван Нарижняк. Суд удалился в совещательную комнату, а оглашение приговора запланировано на 14:00 31 мая.
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Приговор по моему делу "про 300 грн" объявят 31 мая в 14:00. Вполне вероятно, что это время взято для политических торгов,
– заявил Стерненко.
Сторонники активиста выйдут на протест
Стерненко анонсировал на 30 мая – день перед судом – акцию протеста "Покажите нам справедливость". Она пройдет под Офисом Президента.
Активист отметил, что в случае, если дату оглашения приговора поменяют, люди выйдут на акцию раньше.
Детали дела Стерненко
- 23 февраля 2021 года Приморский суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы. Его обвинили в похищении бывшего депутата райсовета Сергея Щербича. Мол, активист хотел завладеть 300 гривнами чиновника.
- Стерненко же назвал дело политизированным. Он обвинил мэра Одессы Геннадия Труханова, генпрокурора Ирину Венедиктову и заместителя председателя Офиса Президента Олега Татарова в давлении на суд.
- 9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения заключенному активисту и отправил его под круглосуточный домашний арест.
- Заметим, факт тюремного заключения Стерненко сопровождался протестами в Киеве и ряде городов Украины.