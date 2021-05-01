Сергей Стерненко вспомнил, как 1 мая 2018 года на него совершили второе покушение. Этот день активист назвал своим вторым Днем рождением.

Стерненко рассказал, что утром 1 мая, "со своей Натальей должен был ехать снимать как проходит митинг коммунистов". Однако, когда активист с девушкой шли к авто, позади услышали выстрелы.

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Потом был сильный удар в затылок. Я перестал слышать звуки, и резко развернулся. В паре метров от меня стоял наемник и целился мне в лицо из пистолета. У меня не было варианта побега,

– признался Стерненко.

Тогда активист "бросился на нападавшего, чтобы отобрать у него пистолет и задержать". Однако стрелок начал убегать, а пока бежал еще несколько раз целился в Стерненка.

Активист рассказал, что уже "за метров 200, уже в другом дворе он пытался также стрелять в мужчину, который хотел помочь его задержать".

Однако, к счастью, "пистолет заклинило, неудачник-киллер потерял скорость". Стерненко удалось повалить нападавшего на землю и задержать. Помогали случайные свидетели.

По словам активиста, задержанный – "это единственное лицо по всем трем нападениям, которое сейчас привлекают к ответственности".

"Как я узнал уже позже, пока я гонялся за преступником, за мной в свою очередь бегал его сообщник, который прибыл на место преступления на личном авто советника начальника полиции области Руслана Форостяка и работал на него. Сообщника звали Константин Карбенюк", – рассказал Стерненко.

Активист подчеркнул: Карбенюка задержали и сразу же отпустили, "Форостяка тоже никто не трогал".

"И уже не тронут. Преступников уже невозможно наказать, потому что дело об этом нападении полиция вообще закрыла. Помогла ей в этом генпрокурор Венедиктова (Ирина Венедиктова – 24 канал), – отметил Стерненко.

Активист отметил, что после этого нападения охрану ему так и не предоставили, а уже через несколько недель произошло третье покушение.

Стерненко напомнил, что 30 апреля 2021 года должен был состояться суд над исполнителем. Однако заседание так и не состоялось.

"Обвиняемый сначала сказал что ему плохо (уже не впервые). Скорая прибыла и сказала что с ним все в порядке. А тогда его адвокат сказал что ему надо бежать в другое заседание, а потому рассмотрения по существу так и не было. За более 2 лет как дело в суде состоялось 0 заседаний по сути", – сообщил активист.

По словам Стерненко, "обвиняемому продлили срок содержания под стражей. Он просил дать домашний арест, хотя у него даже нет постоянного места жительства".

Процесс в этом деле стоит. Никто никуда не спешит. Это же не меня судят. Все 3 раза, когда на меня нападали, мне невероятно везло. Если бы не стечение случайных обстоятельств, меня бы уже не было среди живых. Так что сегодня у меня своеобразный еще один день рождения,

– подытожил Стерненко.

Активист признался: он благодарен судьбе за то, что имеет возможность жить дальше. Благодарен даже за испытания, которые ему выпали, ведь эти невзгоды подарили очень много искренних, надежных и верных друзей.

Обратите внимание! Стрим Сергея Стерненко после 2-го нападения смотрите здесь.

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