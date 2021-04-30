Полиция закрыла уголовное производство по второму покушению на активиста Стерненко
Нацполиция действительно закрыла уголовное производство по второму нападению на Сергея Стерненко, которое произошло в мае 2018 года. Активист лично получил документальное подтверждение этого.
Источник:телеграм-канал STERNENKO
Об этом Сергей Стерненко написал в своем телеграмм-канале. Активист добавил к посту фото выписки из Единого реестра досудебных расследований.
Важно Ожидал, что в худшем случае мне дадут условный срок, – Стерненко
Стерненко отметил, что теперь заказчик, посредник и другие соисполнители этого преступления не понесут никакой ответственности. За это активист отдельно "поблагодарил" генпрокурора Ирину Венедиктову.
Спасибо за личный контроль Ирине Венедиктовой! Криминалитет должен ее очень ценить как хорошего союзника,
– отметил Стерненко.
Он добавил, что в выдержке из ЕРДР указано, что возможными соучастниками также являются граждане Войтенко, Люшняк и Подобедов. Последний, как подчеркнул активист, является организатором третьего нападения на него.
По данным Стерненко, именно Подобедов давал указания напасть на активиста и должен был уплатить за это исполнителям по 1000 долларов.
Заметим, что на Стерненко в 2018 году нападали трижды, все инциденты произошли в Одессе. Активиста обливали неизвестным веществом, стреляли и пытались убить.
Во время третьего нападения на Стерненко активист случайно ранил своего нападавшего, который впоследствии скончался. Однако вместо защиты активиста, полиция предоставила охрану нападавшему. А самого Стерненко подозревали в умышленном убийстве.
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