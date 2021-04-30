Нацполиция действительно закрыла уголовное производство по второму нападению на Сергея Стерненко, которое произошло в мае 2018 года. Активист лично получил документальное подтверждение этого.

Об этом Сергей Стерненко написал в своем телеграмм-канале. Активист добавил к посту фото выписки из Единого реестра досудебных расследований.

Важно Ожидал, что в худшем случае мне дадут условный срок, – Стерненко

Стерненко отметил, что теперь заказчик, посредник и другие соисполнители этого преступления не понесут никакой ответственности. За это активист отдельно "поблагодарил" генпрокурора Ирину Венедиктову.

Спасибо за личный контроль Ирине Венедиктовой! Криминалитет должен ее очень ценить как хорошего союзника,

– отметил Стерненко.

Обратите внимание! Недавно генпрокурор Венедиктова заявила, что берет на личный контроль расследование 3 покушений на активиста Стерненко. Тогда она отмечала, что 3 уголовных дела о покушении на Стерненко объединили в одно и уже передали для расследования в СБУ.

Он добавил, что в выдержке из ЕРДР указано, что возможными соучастниками также являются граждане Войтенко, Люшняк и Подобедов. Последний, как подчеркнул активист, является организатором третьего нападения на него.

По данным Стерненко, именно Подобедов давал указания напасть на активиста и должен был уплатить за это исполнителям по 1000 долларов.

Заметим, что на Стерненко в 2018 году нападали трижды, все инциденты произошли в Одессе. Активиста обливали неизвестным веществом, стреляли и пытались убить.

Во время третьего нападения на Стерненко активист случайно ранил своего нападавшего, который впоследствии скончался. Однако вместо защиты активиста, полиция предоставила охрану нападавшему. А самого Стерненко подозревали в умышленном убийстве.