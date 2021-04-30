Нацполіція дійсно закрила кримінальне провадження щодо другого нападу на Сергія Стерненка, який стався у травні 2018 року. Активіст особисто отримав документальне підтвердження цього.

Про це Сергій Стерненко написав у своєму телеграм-каналі. Активіст додав до посту фото витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Важливо Очікував, що в найгіршому випадку мені дадуть умовний термін, – Стерненко

Стерненко зазначив, що тепер замовник, посередник та інші співвиконавці цього злочину не понесуть жодної відповідальності. За це активіст окремо "подякував" генпрокурорці Ірині Венедіктовій.

Дякую за особистий контроль Ірині Венедіктовій! Криміналітет має її дуже цінувати як гарного союзника,

– зауважив Стерненко.

Зверніть увагу! Нещодавно генпрокурорка Венедіктова заявила, що бере на особистий контроль розслідування 3 замахів на активіста Стерненка. Тоді вона зазначала, що 3 кримінальні справи про замах на Стерненка об'єднали в одну і вже передали для розслідування в СБУ.

Він додав, що у витягу з ЄРДР вказано, що можливими співучасниками також є громадяни Войтенко, Люшняк та Подобєдов. Останній, як наголосив активіст, є організатором третього нападу на нього.

За даними Стерненка, саме Подобєдов давав вказівки напасти на активіста і мав сплатити за це виконавцям по 1000 доларів.

Зауважимо, що на Стерненка у 2018 році нападали тричі, всі інциденти сталися в Одесі. Активіста обливали невідомою речовиною, стріляли та намагалися вбити.

Під час третього нападу на Стерненка активіст випадково поранив свого нападника, який згодом помер. Однак замість захисту активіста, поліція надала охорону нападнику. А самого Стерненка підозрювали в умисному вбивстві.