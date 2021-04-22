Сергея Стерненка обвинили в похищении бывшего депутата Одесского райсовета Сергея Щербича и приговорили к 7 годам и 3 месяцам заключения с конфискацией половины имущества. Активист рассказал, что не ожидал именно такого приговора.

Он в очередной раз подчеркнул, что дело является политизированным. И добавил: уверен на 100%, что было вмешательство в работу судей.

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По словам Сергея Стерненко, в деле о похищении Сергея Щербича практически отсутствуют доказательства. Есть лишь слова потерпевшего, на которых и базируется обвинение.

Если исходить из того, что в деле есть политическое давление – я ожидал, что в худшем случае мне дадут условный срок. Заключения и конфискации половины имущества я точно не ждал,

– заметил он.

Активист вспомнил, что оглашение приговора перенесли с 19 на 23 февраля. Впрочем, отметил, что такое делается только в отдельных случаях – если кто-то из участников процесса заболел, или судьям нужно больше времени для совещательной комнаты.

Зато в его деле было совсем иначе.

"19 февраля я приехал в суд. В зале заседаний сидела секретарша, которая сказала, что приговор уже написан, и если все приехали – судья скоро выйдет и все зачитает. Я это отчетливо помню. Мы ждем полчаса. И тут уже судья звонит секретарю и говорит, что ему надо больше времени, поэтому оглашение приговора откладывают на 4 дня", – сообщил Сергей Стерненко.

И отметил, по закону, если приговор написан, то судья не может брать дополнительное время для совещательной комнаты.

С судьей общались представители МВД, – Стерненко

По информации источников Сергея Стерненко, судья написал оправдательный приговор. Но потом его переписали.

Также, по моей информации, с судьей общались представители МВД Киева. Плюс судья мог поддерживать общение с пророссийскими элементами,

– прокомментировал активист.

Дело Сергея Стерненко: главное

Приморский суд Одессы 23 февраля 2021 года приговорил активиста Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы. Его обвинили в организации похищения в 2015 году бывшего депутата райсовета Сергея Щербича.

Сергей Стерненко якобы организовал похищение Щербича, чтобы завладеть его деньгами – речь идет о 300 гривнах.

Сам активист назвал дело политизированным. Он обвинил мэра Одессы Геннадия Труханова, генпрокурора Ирину Венедиктову и заместителя главы Офиса президента Олега Татарова в давлении на суд.

9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения заключенному активисту. Его отправили под круглосуточный домашний арест – там он будет находиться до рассмотрения апелляции.



Что известно о приговоре Сергею Стерненко / инфографика 24 канала