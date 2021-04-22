Сергей Стерненко, который несколько недель провел в СИЗО, заявил, что не слышал угроз в свой адрес. По словам активиста, администрация СИЗО обеспечивала ему безопасность.

Стерненко предположил, что это могло произойти и из-за резонансности дел. Кроме того, в отношении активиста до сих пор действуют меры безопасности из-за заказного нападения.

Важно Это еще не победа, – Стерненко об изменении меры пресечения

Стерненко об условиях в СИЗО и угрозах

Сергей Стерненко назвал условия в СИЗО не лучшими и подчеркнул, что в Украине стоит провести реформу. Он подчеркнул, что СИЗО – это не колония и там находятся люди, которые еще не осуждены. По словам Стерненко, заключенные в СИЗО находятся в худших условиях, чем преступники в колониях.

Активист подчеркнул, что угроз в его сторону не было. Он добавил, что администрация СИЗО обеспечивала ему необходимую безопасность.

Уже когда я вышел на домашний арест – увидел пост Шария. Что якобы кто-то в СИЗО Одессы меня ждал. Мне эта публикация понравилась. Потому что когда он публикует фото то ли сторонников, то ли членов партии, которые сидят в СИЗО, – это хорошее фото. Искренне желаю их лидеру также к ним присоединиться,

– заявил Стерненко.

В то же время активист сказал, что это фото свидетельствовало о том, что у арестованных есть мобильный телефон, на который и сделали фото. Но после их фото, вероятно, мобильный у них отобрали, предположил Стерненко.

Дело Сергея Стерненко: все, что стоит знать

23 февраля Приморский суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы. Его обвинили в якобы организации похищения в 2015 году экс-депутата райсовета Сергея Щербича.

Стерненко якобы организовал похищение Щербича, чтобы завладеть его средствами (речь идет о 300 гривен). Дело основывается лишь на показаниях Щербича.

Сам активист назвал дело политизированным. Он обвинил мэра Одессы Геннадия Труханова, генпрокурора Ирину Венедиктову и заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова в том, что они давили на суд.

Однако уже 9 апреля суд изменил меру пресечения Стерненко. Отныне, он находится под круглосуточным домашним арестом.



Что известно о приговоре Стерненко / Инфографика 24 канала