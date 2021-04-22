Сергій Стерненко, який кілька тижнів провів у СІЗО, заявив, що не чув погроз у свій бік. За словами активіста, адміністрація СІЗО забезпечувала йому безпеку.

Стерненко припустив, що це могло статися і через резонансність справ. Крім того, щодо активіста досі діють заходи безпеки через замовний напад.

Важливо Це ще не перемога, – Стерненко про зміну запобіжного заходу

Стерненко про умови у СІЗО і погрози

Сергій Стерненко назвав умови у СІЗО не найкращими та наголосив, що в Україні варто провести реформу. Він підкреслив, що СІЗО – це не колонія і там перебувають люди, які ще не засуджені. За словами Стерненка, ув'язнені у СІЗО перебувають в гірших умовах, ніж злочинці у колоніях.

Активіст наголосив, що погроз в його бік не було. Він додав, що адміністрація СІЗО забезпечувала йому необхідну безпеку.

Вже коли я вийшов на домашній арешт – побачив пост Шарія. Що нібито хтось у СІЗО Одеси на мене чекав. Мені ця публікація сподобалася. Бо коли він публікує фото чи то прихильників, чи то членів партії, які сидять в СІЗО, – це хороше фото. Щиро зичу їхньому лідеру також до них долучитися,

– заявив Стерненко.

Водночас активіст сказав, що це фото свідчило про те, що в арештованих є мобільний телефон, на який і зробили фото. Але після їхнього фото, ймовірно, мобільний у них відібрали, припустив Стерненко.

Справа Сергія Стерненка: все, що варто знати

23 лютого Приморський суд Одеси засудив активіста Сергія Стерненка до 7 років і 3 місяців позбавлення волі. Його звинуватили у нібито організації викрадення у 2015 році ексдепутата райради Сергія Щербича.

Стерненко начебто організував викрадення Щербича, щоб заволодіти його коштами (мовиться про 300 гривень). Справа ґрунтується лише на свідченнях Щербича.

Сам активіст назвав справу політизованою. Він звинуватив мера Одеси Геннадія Труханова, генпрокурорку Ірину Венедіктову та заступника голови Офісу Президента Олега Татарова у тому, що вони тиснули на суд.

Однак вже 9 квітня суд змінив запобіжний захід Стерненку. Відтепер він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.



Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу