Сергій Стерненко пригадав, як 1 травня 2018 року на нього скоїли другий замах. Цей день активіст назвав своїм другим Днем народженням.

Стерненко розповів, що вранці 1 травня "зі своєю Наталею мав їхати знімати як проходить мітинг комуністів". Однак коли активіст з дівчиною йшли до авто, позаду почули постріли.

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Потім був сильний удар в потилицю. Я перестав чути звуки, і різко розвернувся. В парі метрів від мене стояв найманець та цілився мені в обличчя з пістолета. У мене не було варіанту втечі,

– зізнався Стерненко.

Тоді активіст "кинувся на нападника, щоб відібрати у нього пістолет та затримати". Однак стрілок почав тікати, а доки біг ще кілька разів цілився у Стерненка.

Активіст розповів, що вже "за метрів 200, вже у іншому дворі він намагався також стріляти в чоловіка, який хотів допомогти його затримати".

Однак, на щастя, "пістолет заклинило, невдаха-кілер втратив швидкість". Стерненку вдалося повалити нападника на землю та затримати. Допомагали випадкові свідки.

За словами активіста, затриманий – "це єдина особа по всіх трьох нападах, яку зараз притягають до відповідальності".

"Як я дізнався вже пізніше, поки я ганявся за злочинцем, за мною своєю чергою бігав його спільник, який прибув на місце злочину на особистому авто радника начальника поліції області Руслана Форостяка та працював на нього. Спільника звали Костянтин Карбенюк", – розповів Стерненко.

Активіст наголосив: Карбенюка затримали і відразу ж відпустили, "Форостяка теж ніхто не чіпав".

"І вже не чіпатимуть. Злочинців вже неможливо покарати, бо справу про цей напад поліція взагалі закрила. Допомогла їй у цьому генпрокурорка Венедіктова (Ірина Венедіктова – 24 канал), – зауважив Стерненко.

Активіст зазначив, що після цього нападу охорону йому так і не надали, а вже через декілька тижнів стався третій замах.

Стерненко нагадав, що 30 квітня 2021 року мав відбутися суд над виконавцем. Однак засідання так і не відбулося.

"Обвинувачений спочатку сказав що йому погано (вже не вперше). Швидка прибула і сказала що з ним все гаразд. А тоді його адвокат сказав що йому треба бігти в інше засідання, а тому розгляду по суті так і не було. За понад 2 роки як справа в суді відбулось 0 засідань по суті", – повідомив активіст.

За словами Стерненка, "обвинуваченому продовжили строк тримання під вартою. Він просив дати домашній арешт, хоча у нього навіть нема постійного місця проживання".

Процес у цій справі стоїть. Ніхто нікуди не поспішає. Це ж не мене судять. Всі 3 рази, коли на мене нападали, мені неймовірно щастило. Якби не збіг випадкових обставин, мене б вже не було серед живих. Так що сьогодні у мене своєрідний ще один день народження,

– підсумував Стерненко.

Активіст зізнався: він вдячний долі за те, що має змогу жити далі. Вдячний навіть за випробування, які йому випали, адже ці негаразди подарували дуже багато щирих, надійних та вірних друзів.

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