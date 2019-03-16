Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко – кандидаты подписали Меморандум

Кандидат на пост Президента Украины от партии "Основа" Сергей Тарута принял решение поддержать на выборах 31 марта лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.

В субботу в Киеве политики подписали Меморандум о взаимодействии.

"Есть большой риск того, что еще 5 лет будет эта власть, продлится война и экономическая разруха. Время побеждать и объединяться всем проукраинским силам. Мы понимаем, что реальный кандидат, который может победить – это Юлия Тимошенко. У нас общая энергия и ценности – построить счастливую Украину", – подчеркнул Сергей Тарута.

Он также добавил, что объединение с Юлией Тимошенко – это сигнал другим кандидатам, которые меряют свои рейтинги, – подумать о стране.

Подписанты меморандума берут обязательство прекратить войну на Донбассе и объединить страну, утвердить Новую народную Конституцию, воплотить в жизнь наработки, изложенные в программах кандидатов – Новый курс Украины и "Украина 2030".