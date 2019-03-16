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      Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко – кандидаты подписали Меморандум

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      Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко – кандидаты подписали Меморандум
      Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко – кандидаты подписали Меморандум / ba.org.ua

      Кандидат на пост Президента Украины от партии "Основа" Сергей Тарута принял решение поддержать на выборах 31 марта лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.

      В субботу в Киеве политики подписали Меморандум о взаимодействии.

      "Есть большой риск того, что еще 5 лет будет эта власть, продлится война и экономическая разруха. Время побеждать и объединяться всем проукраинским силам. Мы понимаем, что реальный кандидат, который может победить – это Юлия Тимошенко. У нас общая энергия и ценности – построить счастливую Украину", – подчеркнул Сергей Тарута.

      Он также добавил, что объединение с Юлией Тимошенко – это сигнал другим кандидатам, которые меряют свои рейтинги, – подумать о стране.

      Подписанты меморандума берут обязательство прекратить войну на Донбассе и объединить страну, утвердить Новую народную Конституцию, воплотить в жизнь наработки, изложенные в программах кандидатов – Новый курс Украины и "Украина 2030".

      меморандум тимошенко тарута
      Меморандум 

      "Украина может получить как победу, так и на 5 лет мы можем зайти на круг деградации и по сути – саморазрушения. И поэтому особое значение сейчас приобретает политическая воля объединиться! Вы понимаете, что мы не только объединяем наши команды на этих президентских выборах. Мы символично можем объединить Украину, что гораздо важнее, чем объединить команды", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

      Юлия Тимошенко отметила, ее команду и команду Сергея Таруты объединяют политические цели, потому что "наши программы – Новый курс и ваша стратегия – они совпадают так на процентов 80".

      "Я не нарушу ценности и партнерство. Я могу призвать вас уверенно смотреть в будущее. Спасибо за сложное решение", – подытожила Юлия Тимошенко.

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      Теги: Новости Украины Юлия Тимошенко - новости Сергей Тарута
      Источник: 24 Канал
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