Сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.

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Что известно о задержании Орлюка

Задержание чиновника Бердичевского городского совета в комментарии изданию подтвердила пресс-секретарь Департамента стратегических расследований Национальной полиции Наталья Калиновская. Однако она не называла конкретной должности или имени задержанного.

В то же время ранее в Telegram-канале "РИО Бердичев Новости" появилось фото, на котором можно заметить мужчину, похожий на Орлюка, стоит в наручниках посреди улицы. Также о задержании городского головы Бердичева сообщало издание "Житомир.info", которое ссылалось на собственные источники.

Орлюка задержали правоохранители / Фото "РИО Бердичев Новости"

Калиновская рассказала, что уголовное производство расследуется по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом. В полиции пообещали, что предоставят подробности позже.

Сейчас Бердичевский городской совет не комментировал задержание Орлюка.

Напомним, недавно ВАКС объявил приговор экс-главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко, которого разоблачили на получении взятки более 600 тысяч гривен. Его приговорили к 9 годам тюрьмы.