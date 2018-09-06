Сергея Гусовского и еще трех депутатов Киевсовета исключили из "Объединения "Самопомич"

Исполнительный комитет Политической Партии "Объединение "Самопомич" принял решение об исключении депутатов Киевского городского совета Сергея Гусовского, Алексея Руденко, Сергея Харчука и Вадима Васильчука из членов партии за нанесение значительного ущерба репутации политической силы.

Эти депутаты поддержали решение КГС о выделении родственникам их коллеги Романа Марченко земельных участков в городе Киеве, которые предварительно были незаконно им же захвачены.

Несмотря на многочисленные замечания со стороны общества и политсовета партии Роман Марченко использовал свой депутатский мандат для реализации вероятно коррупционных схем с земельными участками в Киеве.

В свою очередь, часть депутатов фракции во главе с Сергеем Гусовским долгое время не предпринимали никаких действий и мероприятий для предотвращения таких голосований и недопущения ущерба для репутации партии.

В руководстве "Самопомочи" отмечают, что все обнаруженные документы относительно вероятных коррупционных схем депутата Марченко передадут в НАПК, НАБУ и другие органы правопорядка.

"Если человек использует свой статус и должность для того, чтобы получать персональную выгоду – получать коммунальную землю для себя и своей семьи, если человек через схемы получает 14 участков в собственное пользование, – все это свидетельствует о недобропорядочности и недобросовестности этого человека. Если депутаты фракции это покрывают, то это подтверждает и их недобропорядочность также. Для "Самопомочи" добродетель была, есть и остается основой ценностью нашей политической силы. Поэтому не было, нет и не будет ли у нас места для людей, которые участвуют или покрывают коррупцию", – подчеркнула глава Киевской городской партийной организации "Объединение "Самопомич" Оксана Сыроид.

Также Исполнительный комитет Партии принял решение об инициировании процедуры отзыва по народной инициативе депутата Романа Марченко.