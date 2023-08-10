Об этом рассказывают росСМИ, ссылаясь на собственные источники. После масштабного взрыва на территории российского завода в Сергиевом Посаде было обнаружено 48 фрагментов тел.

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Разбор завалов продолжается

Как отмечают журналисты, эти фрагменты тел могут принадлежать десяти людям. Сообщают, что взрыв был чрезвычайно мощным, поэтому большинству погибших оторвало конечности.

В министерстве здоровья России сообщили, что в результате взрыва на заводе пострадали 80 человек. Из них 15 находятся в больницах.

Из них 15 находятся в больницах. По другим данным, за медицинской помощью обратилось более 60 человек. Также известно, что 9 человек пропали без вести, а 1 женщина – умерла в больнице.

Задержан технический директор

После взрыва в Сергиевом Посаде открыли уголовное производство. Известно, что касается оно нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Следователи провели обыски на фирме "Пиро-Росс", на чьем складе произошло возгорание. Кроме того, изъяли документы. В частности, должностные инструкции сотрудников. Также допросили сотрудников организации по руководящему составу. А еще задержан технический директор предприятия.

В общем допросили 34 человека, а также совершили 7 изъятий.

Взрыв в Сергиевом Посаде: что известно