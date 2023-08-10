Об этом рассказывают росСМИ, ссылаясь на собственные источники. После масштабного взрыва на территории российского завода в Сергиевом Посаде было обнаружено 48 фрагментов тел.
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Разбор завалов продолжается
Как отмечают журналисты, эти фрагменты тел могут принадлежать десяти людям. Сообщают, что взрыв был чрезвычайно мощным, поэтому большинству погибших оторвало конечности.
- В министерстве здоровья России сообщили, что в результате взрыва на заводе пострадали 80 человек. Из них 15 находятся в больницах.
- По другим данным, за медицинской помощью обратилось более 60 человек. Также известно, что 9 человек пропали без вести, а 1 женщина – умерла в больнице.
Задержан технический директор
После взрыва в Сергиевом Посаде открыли уголовное производство. Известно, что касается оно нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Следователи провели обыски на фирме "Пиро-Росс", на чьем складе произошло возгорание. Кроме того, изъяли документы. В частности, должностные инструкции сотрудников. Также допросили сотрудников организации по руководящему составу. А еще задержан технический директор предприятия.
В общем допросили 34 человека, а также совершили 7 изъятий.
Взрыв в Сергиевом Посаде: что известно
- Мощный взрыв в Московской области в городе Сергиев Посад раздался 9 августа около 11:00. Произошел он на "Загорском оптико-механическом заводе".
- В небо над объектом поднялся огромный столб дыма. Он напоминал гриб. Известно, что в соседних домах вылетели окна от взрыва.
- Собственно тогда прокремлевские СМИ писали, что взорвался склад пиротехники компании "Пиро-Росс". Она у предприятия арендовала помещение. Как говорят в экстренных службах Москвы, причиной взрыва стало нарушение технологического процесса.
- Взрыв был очень мощным. В результате него повреждения получили также соседние здания. Речь идет о: спорткомплексе "Луч", школах № 19 и № 21, Сергиево-Посадском колледже и около 20 многоквартирных домах.