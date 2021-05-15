Европейская комиссия недавно рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд иностранцам, которые вакцинировались от коронавируса сертифицированными на территории объединения препаратами. В ЕС говорят, что запустит паспорта вакцинации от коронавируса для туристов уже со второй половины июня.

Рассказываем о том, в каких странах уже есть паспорта вакцинации, кто только планирует их вводить и какая информация там будет указываться.

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Что произошло

О COVID-паспортах в мире говорят достаточно давно. Например, еще в ноябре 2020 года правительство Австралии подтвердило намерения сделать вакцинацию от COVID-19 обязательным условием для въезда в страну. Но к такому шагу будут прибегать только тогда, когда вакцина станет легкодоступной. Но уже сейчас для того, чтобы попасть во многие страны, нужно иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

В конце апреля появилась информация о том, что в Евросоюзе также хотят до лета ввести паспорта вакцинации. А уже в начале мая министры туризма стран Группы двадцати (G20) заявили о введении паспортов вакцинации от болезни COVID-19 со второй половины июня.

Еврокомиссия предлагает ограничить централизованное применение цифровых зеленых сертификатов в пределах ЕС только обеспечением свободы движения, все остальные аспекты их применения на этом этапе должны приниматься на национальном уровне.

В разъяснении, которое опубликовано на сайте Европарламента, говорится, что цифровые зеленые сертификаты бесплатно будут выдаваться в цифровом или бумажном виде всем гражданам ЕС, а также гражданам третьих стран.

В документах будут указаны следующие сведения:

информация о вакцинации, проведенных тестах и приобретенном иммунитете;

необходимые персональные данные, включая имя и дату рождения владельца документа и дату его издания.

Но зеленые сертификаты смогут получить только те граждане, которые вакцинировались препаратами, сертифицированными на территории – речь идет о вакцинах компаний Moderna, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson и AstraZeneca (CoviShield и AstraZeneca-SKBio).

Что в Украине

Украинское правительство отметило, что также готовится к внедрению паспортов вакцинации, но точных дат пока не называют.

Заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер добавил, что украинцев не будут обязывать оформлять сертификат о вакцинации от коронавируса и все будет чисто добровольно.

Никого обязывать делать эти сертификаты не будут. Но точно с сертификатом будет удобнее пересекать границу, и мы чувствуем, что такая тенденция есть. Сертификат предварительно будет выдаваться через приложение "Дия", предварительно мы планируем, что его можно будет распечатать после проведения прививки. И прорабатывается вариант выдачи, если нужно, в бумажном виде, например, через ЦНАП. Но окончательное решение будет принято позже,

- сказал Кучер.

Напомним, что ранее, министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в Украине до 1 июля планируют запустить "ковидные сертификаты". В нем должны были содержаться данные о вакцинации, о сделанных негативных ПЦР-тестах или выздоровлении от COVID-19.



Паспорта вакцинации пока ввели только несколько стран / Фото Shutterstock

Какова ситуация с паспортами вакцинации в странах мира

Китай

Китай паспорта вакцинации ввел еще 9 марта 2021 года. Этот документ китайцы могут использовать для въезда/выезда граждан за границу и путешествий внутри страны.

Венгрия

Венгрия ввела национальный сертификат о вакцинации 1 марта. Впрочем, там не указывают, каким именно препаратом была сделана прививка. Вероятно, это связано с тем, что Венгрия единственная в ЕС страна, которая использует для прививок российскую вакцину "Спутник V" и китайский Sinopharm, которые еще не получили разрешения на применение от Европейского агентства по лекарственным средствам.

Бахрейн

Власти Бахрейна внедрили электронные паспорта о вакцинации от коронавируса COVID-19 еще 17 февраля этого года, страна стала одной из первых в мире, которая запускает эту систему. Доступ к цифровому сертификату получат те, кто получил две дозы вакцины с интервалом в 21 день.

Россия

С 1 января те россияне, которые вакцинировались, могут получить государственный сертификат о вакцинации. Впрочем, для чего нужны эти сертификаты и какие преференции они предоставляют – пока неизвестно.

Исландия

В конце января 2021 года Исландия первой из стран Шенгенской зоны начала выдавать сертификаты вакцинации всем, кто получил вторую дозу вакцины, а также признавать аналогичные документы из других стран.

Израиль

Израиль с 17 января начал выдавать паспорта вакцинации тем, кто получил две дозы вакцины. Паспорта используют внутри страны для посещения учреждений, вход в которые разрешен при наличии паспорта вакцинации и для выезда граждан за границу.

Великобритания

С 17 мая Великобритания запускает паспорта вакцинации для британцев, путешествующих за границу. Вся информация будет находиться в мобильном приложении. Приложение не будет показывать результаты тестов на коронавирус, но Национальная служба здравоохранения планирует включить это в будущем. К тому же с 17 мая в стране снимут ограничения для британцев на зарубежные поездки.

Италия

Со второй половины мая Италия также вводит паспорта вакцинации. Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что со второй половины июня паспорт вакцинации ЕС будет готов. В то же время правительство Италии введет национальный паспорт, который вступит в силу со второй половины мая.



Озеро Комо / Фото wikipedia.org

Германия

В Германии занимаются разработкой паспорта вакцинации и хотят ввести его во второй половине второго квартала: между концом мая и концом июня.

Грузия

В конце апреля власти Грузии заявляли, что в ближайшие недели они планируют ввести сертификаты прививки. В них будут указаны данные о вакцинации, перенесенного заболевания, результат ПЦР-теста.

Беларусь

Гражданам Беларуси, которые планируют выезд за границу, по их желанию будут выдавать платные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Сертификат будут выдавать в пункте вакцинации на платной основе по желанию гражданина, там будет содержаться информация о проведении двух профилактических прививках против COVID-19.

Канада

Пока Канада только планирует договориться с ЕС и другими международными союзниками о едином подходе к внедрению "паспортов вакцинации" для того, чтобы восстановить международные путешествия.

Другие страны пока рассматривают возможность разработки и внедрения паспортов вакцинации, впрочем, большинство планирует решить этот вопрос уже летом. Но, например, в США пока не определились с позицией по внедрению таких документов. Причина заключается в том, что их наличие может усугублять неравенство.